«Пусть посидит без денег»: Садальский предложил убрать Баскова со всех экранов после высказываний о Бузовой

Актер Станислав Садальский предложил убрать певца Николая Баскова со всех экранов после его высказываний о коллеге – Ольге Бузовой. Напомним, сначала он пошутил над ее внешним видом, а затем сравнил вокал исполнительницы с криком козы.

Комментарий Садальского приводит сайт Woman.ru.

Актер назвал высказывания Баскова «отвратительными» и счел образ Бузовой «красивым и интересным». По мнению Садальского, те, кто делают замечания, - «псевдоморалисты». Он считает: «такая ругань недопустима».

«Если бы я был начальником МУЗ-ТВ, я его вышвырнул… Но после таких высказываний коллеги на коллегу я бы его убрал со всех экранов, пусть помучается, посидит без денег», - сказал Садальский, не отрицая, что Басков «способный».

Напомним, Бузова пришла на премию МУЗ-ТВ в комбинезоне. Певец на это иронично заметил, что впервые видит Ольгу полностью одетой. Певица отреагировала на замечание и заявила в соцсетях, что «иногда лучше молчать, чем говорить». Басков в ответ намекнул на вокальные данные исполнительницы, сравнив их с криком козы. Подругу поддержала блогер Мария Погребняк. Она заявила о позоре Баскова и указала на его деградацию.