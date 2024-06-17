«Я могу и без микрофона»: Николай Басков сравнил пение Ольги Бузовой с криком козы

Конфликт, разгоревшийся между Николаем Басковым и Ольгой Бузовой после неудачной шутки про одежду, продолжает разгораться. Певец сравнил пение исполнительницы хита «Мало половин» с криком козы.

В своем Telegram-канале он опубликовал короткое видео, на котором демонстрирует исполнение сложной партии.

«Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит», — подписал кадры Басков, не называя имен.

При этом пользователи Сети сразу поняли, к кому он обратился.

Напомним, в ходе премии МУЗ-ТВ Басков пошутил на тему скандала, разгоревшегося после выступления Бузовой в Уфе в откровенном кожаном боди. Он с иронией заявил, что впервые видит Ольгу полностью одетой.

«Даже если у тебя микрофон в руках и если ты ведущий, то иногда лучше молчать, чем говорить», – ответила ему обиженная артистка.

Ранее Басков заявил, что его привлекают романтические отношения, которые не ведут к браку. Главное для артиста, чтобы рядом с девушкой было интересно и комфортно, а штамп в паспорте только лишит свободы.