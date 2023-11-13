Ольга Зуева впервые за долгое время вышла в свет с дочерью от Козловского в США

Актриса Ольга Зуева впервые за долгое время вышла в свет с дочерью от Данилы Козловского в США. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

В 2020 году экс-избранница Козловского родила в Нью-Йорке дочь. Девочку назвали Одой-Валентиной. После родов артистка не стала возвращаться в РФ: в месте с ребенком она обосновалась в США.

Звездная мама не любит рассказывать о наследнице. Однако на этот раз она сделала исключение. Ольга решила приобщить девочку к художеству. В личном блоге Зуева поделилась фотографией малышки из галереи искусств, в которой представлены работы известных художников 21 века. На кадре девочка с любопытством рассматривает скульптуру. Дочь Козловского запечатлена в светлом платье, розовых колготках и кроссовках и с двумя хвостиками на голове.

Ранее Елизавета Боярская высказалась о Даниле Козловском фразой «любим друг друга». Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой стало известно, как живет Натали после трагичной смерти мужа.