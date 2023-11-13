«То рука отнимается, то спина болит»: как живет Натали после трагичной смерти мужа

Певица Натали рассказала, как психолог вытащил ее из депрессии после смерти мужа. Об этом сообщает портал Woman.ru.

Летом 2023 года в семье артистки произошла трагедия: ее 53-летний супруг совершил самоубийство. Натали тяжело переживает кончину Александра Рудина. По словам знаменитости, из-за произошедшего у нее сильно ухудшилось здоровье: у певицы «то рука отнимается, то спина болит, то под глазом кровоподтек». Чтобы справиться с эмоциями, ей потребовалась помощь психолога.

«Знаете, срабатывает психосоматика. Рука отнимается — это я не могу с ним расстаться. Все болезни не являются настоящими: я так переживаю боль», — высказалась знаменитость.

Артистка отметила, что в сложившейся ситуации ее поддерживают дети и мама Александра. Кроме того, Натали «нашла спасение в разговорах с людьми». Певица с удовольствием общается с незнакомцами в метро, в магазине.

«Я часто езжу на метро. Мне приятно находиться среди людей, в потоке. Я сливаюсь с толпой, и мне становится легче», — поделилась откровением певица.

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