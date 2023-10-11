«Любим друг друга»: Елизавета Боярская рассказала об отношениях с Данилой Козловским

Актриса Елизавета Боярская высказалась об однокурснике Даниле Козловском. По признанию артистки, они до сих пор дружат и любят друг друга.

Подробности приводит сайт mk.ru.

«Мы прошли с Даней плечом к плечу с первого курса. И по сей день дружим и любим друг друга», - поделилась Боярская и добавила, что они вместе становились артистами.

Боярская и Козловский вместе впервые вышли на сцену, сыграли дипломный спектакль и «многое пережили».

Актриса говорит, что они знают друг друга, «как скрипач скрипку». Это позволяет им достигать в театральной игре гораздо большего, чем с партнером, которого видят впервые.

Ранее певец Михаил Боярский отреагировал на сообщения о возможном разводе дочери с Максимом Матвеевым. По его признанию, у них нет проблем в отношениях. При этом Боярская много работает и часто находится в разъездах, однако дорожит семьей.