Ольга Серябкина отказалась комментировать слухи об отце ребенка

Популярная певица Ольга Серябкина воздержалась от ответа на слухи о том, что родила сына от продюсера Максима Фадеева. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Ну, это смешно комментировать», — заявила артистка.

В то же время певица прокомментировала информацию о планах продюсера возродить знаменитую группу SEREBRO. Серябкина пожелала Фадееву удачи и отметила, что будет рада увидеть новых солисток коллектива, если они смогут представить аудитории достойный материал.

Напомним, Ольга Серябкина вышла замуж за экс-сотрудника лейбла MALFA Георгия Начкебию в 2020 году. Спустя год бывшая участница группы SEREBRO подарила избраннику сына Луку.

Ранее Максим Фадеев прокомментировал сообщения о том, что он является отцом ребенка Серябкиной. Продюсер назвал эти сведения «смешной историей».

Также продюсер Павел Рудченко раскрыл причину нападок Фадеева на группу Serebro.