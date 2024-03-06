Раскрыта причина нападок Максима Фадеева на группу Serebro

Продюсер коллектива Максим Фадеев привлекает к себе внимание воспоминаниями о совместной работе с группой Serebro. Такое мнение высказал музыкальный критик Павел Рудченко.

Рудченко отметил, что совместная работа с мужскими и женскими музыкальными группами достаточно разнообразна. У продюсеров могут возникать конфликты с участниками. Подобное было и с небезызвестным коллективом «ВИА Гра».

«То же самое было у Фадеева с Serebro. Эти истории давно муссировались в прессе. Все всё знают. Он привлекает внимание к своей персоне», — цитирует продюсера NEWS.ru.

Он предположил, что Фадеев привлекает к себе внимание для выпуска новой песни или проекта.

Отметим, что Фадеев назвал работу с женским трио «главным кошмаром, счастьем, ужасом и адом» в своей жизни. При этом он заявил, что собирается возродить Serebro. В проект уже взяли двух солисток, теперь продюсер ищет третью.

Ранее певица Ольга Серябкина прокомментировала скандальные заявления Максима Фадеева, который раскритиковал творчество своей бывшей подопечной.