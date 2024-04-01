Певица Ольга Орлова заявила, что не хочет верить в новость о смерти Либерж Кпадону. Орлова отреагировала на кончину звезды «Дома-2» в соцсети.

31 марта 2024 года стало известно о смерти Либерж. Кпадону нашли мертвой в собственной квартире. Ее тело пролежало там 41 день. Новость о смерти знаменитости подтвердила Алиана Устиненко.

Ольга Орлова заявила, что не хочет верить в смерть Либерж. Знаменитость отметила, что родители умершей никак не комментировали ее кончину.

«Мне не очень хочется в это верить, так как подтверждения от родителей нет. Но мы все очень шокированы», — высказалась Ольга.

Через несколько часов в блоге Орловой появился второй пост о Либерж. Певица уточнила, что родственники Кпадону подтвердили ее смерть. После этого она выразила соболезнования близким Либерж.

Ранее сообщалось о том, что певица Ольга Орлова прошла обследование в клинике и узнала свой диагноз. У нее выявили остеохондроз позвоночника и системный остеопороз. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко.