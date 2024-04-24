Ольга Орлова призналась, что не пустит невестку жить в свой дом

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, что не сможет принять невестку жить в свой дом. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

По мнению знаменитости, молодым следует жить отдельно. Исполнительница готова делить быт исключительно с мужем и детьми.

«С другими семьями жить неправильно. Это всегда неудобно», — поделилась Орлова.

Напомним, сын Ольги Орловой Артем Карманов появился на свет в 2001 году. Он родился в союзе артистки и предпринимателя Александра Карманова. В настоящий момент сын звезды живет вместе с матерью и ее новым супругом Валерием.

С декабря 2021 года Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. В феврале 2023 года телеведущая подарила избраннику дочь Анну. 13 мая певица крестила девочку, а крестной матерью стала ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина.

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