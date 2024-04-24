Николай Басков вышел в свет с обручальным кольцом по цене «однушки» в Москве

Певца Николая Баскова сняли с обручальным кольцом по цене «однушки» в Москве. Ювелир Григорий Бакатов оценил украшение знаменитости, которое он надел для Гала-ужина премии «Муз-ТВ», пишет Kp.ru.

Народный артист станет пятым ведущим музыкальной премии, поэтому выбрал эффектный наряд для объявления этой новости. Но внимательные журналисты обратили внимание на аксессуар на руке Николая. Это было кольцо, напоминающее обручальное. Ювелир рассказал, сколько оно может стоить.

«Очень похоже на обручальное. Да и Николай и сам, как бриллиант, так и светится от счастья. И стоит такое колечко, как «однушка» в Москве», – заявил эксперт.

Получается, что кольцо на пальце знаменитости может стоить миллионы рублей.

При этом певец не комментирует личную жизнь и старается говорить больше о творчестве. В одном из интервью Басков признавался, что в прошлом сильно обжигался, поэтому хочет оставить любовные истории при себе.

«Слушай, столько всего у меня выставлялось в этой жизни напоказ, что я решил, что, может быть, отчасти и все мои неудачи на личном фронте были связаны с тем, что меня обсуждали, говорили, что все мои отношения это пиар», – рассуждал звезда.

Артист отмечал, что теперь «прячет любовь», а на выяснения отношений даже не хочет тратить время.

Ранее мы писали о том, что Полина Диброва похвасталась кольцом от мужа с россыпью бриллиантов. Выяснилось, сколько оно стоит.