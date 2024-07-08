НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 июля 2024, 12:23
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Ольга Орлова поделилась архивным фото с Жанной Фриске на пляже

Певица Ольга Орлова разместила архивное фото с покойной Жанной Фриске.
Ольга Орлова поделилась архивным фото с Жанной Фриске на пляже

© Lomohov Anatoly/East News

Известная певица и телеведущая Ольга Орлова в своем микроблоге опубликовала архивное фото с артисткой Жанной Фриске.

Ольга Орлова поделилась архивным фото с Жанной Фриске на пляже

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На снимке покойная Фриске позирует на пляже, пока Орлова рисует на песке. Исполнительница разместила фото в честь дня рождения коллеги. Сегодня солистке группы «Блестящие» могло исполниться 50 лет.

«С твоим днем, моя. Сегодня мы бы праздновали именно так…», — написала Орлова.

Знакомство Ольги Орловой и Жанны Фриске произошло во время работы в группе «Блестящие». Певицы подружились и были очень близки. Орлова является крестной матерью сына Фриске Платона, который появился на свет в 2013 году.

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Ей было 40 лет.

Ранее Ольга Орлова испугала коллегу Екатерину Стриженову кадрами с отдыха.

Также Орлова раскрыла отношение к русским в Италии.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Ольга Орлова
Жанна Фриске
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