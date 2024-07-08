Ольга Орлова поделилась архивным фото с Жанной Фриске на пляже
© Lomohov Anatoly/East News
Известная певица и телеведущая Ольга Орлова в своем микроблоге опубликовала архивное фото с артисткой Жанной Фриске.
На снимке покойная Фриске позирует на пляже, пока Орлова рисует на песке. Исполнительница разместила фото в честь дня рождения коллеги. Сегодня солистке группы «Блестящие» могло исполниться 50 лет.
«С твоим днем, моя. Сегодня мы бы праздновали именно так…», — написала Орлова.
Знакомство Ольги Орловой и Жанны Фриске произошло во время работы в группе «Блестящие». Певицы подружились и были очень близки. Орлова является крестной матерью сына Фриске Платона, который появился на свет в 2013 году.
Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Ей было 40 лет.
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