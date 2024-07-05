Заметили шрам: Ольга Орлова испугала Екатерину Стриженову кадрами с отдыха

Телеведущая и бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова поделилась в соцсетях фотографиями с семейного отдыха. Одними из своих кадров звезда испугала ведущую Екатерину Стриженову.

46-летняя знаменитость отметила, что поправилась в отпуске, потому что перестала ограничивать себя в еде. Она полетела с мужем, оставив годовалую дочь Анну дома. По словам женщины, малышка тяжело переносит подобные путешествия.

Орлова успела отдохнуть и вернуться домой. Она продолжила делиться контентом и рассказывать об отпуске. На одном из видео артистка «разогнала волну» в бассейне. А затем «брызги полетели» на нее, когда она стояла на пляже. В какой-то момент женщина испугалась и отступила.

Ведущая Стриженова прокомментировала ролик подруги. Она призналась, что увиденное тоже ее испугало.

«Оль, я даже подскочила от неожиданности!» — написала Екатерина.

При этом многие поклонники заметили на теле звезды шрам от кесарева сечения. Некоторые признались, что теперь убеждены – Ольга рожала сама. Долгое время в Сети ходили слухи, что Орлова носила «накладной» живот, а ребенка родила суррогатная мать. Теперь же фанаты отметили, что животик рожавшей женщины виден сразу.

«Активно мой шов обсуждают», — ответила Ольга.

Ранее мы писали о том, что Ольга Орлова намерена судиться с блогером после обвинений в смерти Заворотнюк.