Уехавшая в Италию певица Ольга Орлова раскрыла отношение к русским в этой стране

Экс-солистка группы «Блестящие» и телеведущая Ольга Орлова поделилась подробностями отдыха в Италии и отметила, что в этой стране хорошее отношение к россиянам.

Она также поделилась с поклонниками наблюдениями и развеяла миф о том, что туристов из России практически нет в Европе.

«Тут много русских. И русских здесь очень любят», — отметила Орлова в своем блоге.

Ольга отдыхает вместе с семьей на престижном курорте Форте-дей-Марми, расположенном в итальянской Тоскане. При этом ее годовалая дочь Анна осталась в Москве.

Певица проводит время с близкими, пробует редкие блюда, например, эксклюзивную пасту, которую делают только в Тоскане.

Ранее Ольга Орлова пожаловалась на дорогую мобильную связь. Певица сообщила, что потратила в июне больше 20 тысяч рублей. Слишком большие расходы связаны с роумингом – по словам исполнительницы, обычно ее вип-тарифа хватает в Москве.