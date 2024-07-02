Уехавшая в Италию певица Ольга Орлова раскрыла отношение к русским в этой стране
© Starface.ru
Экс-солистка группы «Блестящие» и телеведущая Ольга Орлова поделилась подробностями отдыха в Италии и отметила, что в этой стране хорошее отношение к россиянам.
Она также поделилась с поклонниками наблюдениями и развеяла миф о том, что туристов из России практически нет в Европе.
«Тут много русских. И русских здесь очень любят», — отметила Орлова в своем блоге.
Ольга отдыхает вместе с семьей на престижном курорте Форте-дей-Марми, расположенном в итальянской Тоскане. При этом ее годовалая дочь Анна осталась в Москве.
Певица проводит время с близкими, пробует редкие блюда, например, эксклюзивную пасту, которую делают только в Тоскане.
Ранее Ольга Орлова пожаловалась на дорогую мобильную связь. Певица сообщила, что потратила в июне больше 20 тысяч рублей. Слишком большие расходы связаны с роумингом – по словам исполнительницы, обычно ее вип-тарифа хватает в Москве.