Ольга Орлова отреагировала на «странный» поступок дочки: вкусовые предпочтения ребенка удивляют

Звезда «Дома-2» Ольга Орлова поделилась с поклонниками в соцсетях неожиданным фактом о своей дочери. Телеведущая пожаловалась на «странную привычку» малышки.

Девочка постоянно снимает с ноги носок и жует его. Звездная мама не стала упускать из виду этот необычный поступок ребенка и записала забавный видеоролик.

«Не могла это не снять. Ты решила съесть носок? Вкусный?», – спрашивает у дочки Орлова.

А совсем недавно знаменитость показала подписчикам роскошный особняк с кинотеатром за десятки миллионов рублей. В новом доме у Ольги Орловой даже будет собственный салон красоты и кабинет для массажа. На участке также расположены баня и гараж.

Ранее мы писали, что Юлианна Караулова сообщила о трудностях в воспитании сына. Она отметила, что у мальчика наступил кризис двух лет. Несмотря на юный возраст, родители уже отдали ребенка на плавание, а скоро он пойдет в развивающие кружки.