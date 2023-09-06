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13:58, 06 сентября 2023
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Ольга Орлова показала роскошный особняк с кинотеатром за десятки млн рублей

Ольга Орлова показала роскошный особняк с кинотеатром за десятки млн рублей

© Из профиля Instagram* Орловой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ольга Орлова показала роскошный особняк с кинотеатром за десятки млн рублей. Об этом сообщает «7Дней.Ru» со ссылкой на личный блог телеведущей.

Ольга и ее избранник готовятся к переезду в новый дом, который строился год. При планировке здания были учтены пожелания обоих супругов. Вот почему особняк в несколько этажей имеет множество комнат.

На минус первом этаже расположились винная комната с подсветкой, гардеробная, салон красоты и помещение для массажа.

На второй этаж ведет винтовая лестница из мрамора. Там находятся спальня Орловой, комната дочки и просторный кинотеатр на 8 персон.

© Из профиля Instagram* Орловой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Также на территории особняка расположены баня и гараж.

Ольга решила сохранить интригу и не раскрывать, во сколько ей обошлось строительство дома. По информации источника, речь идет о десятках млн рублей.

Ранее телеведущая Ольга Орлова сообщила, что не считает Ксению Бородину жестким человеком.

Источник фото:Из профиля Instagram* Орловой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:«7Дней.ru»
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