Ольга Орлова показала роскошный особняк с кинотеатром за десятки млн рублей
© Из профиля Instagram* Орловой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Ольга Орлова показала роскошный особняк с кинотеатром за десятки млн рублей. Об этом сообщает «7Дней.Ru» со ссылкой на личный блог телеведущей.
Ольга и ее избранник готовятся к переезду в новый дом, который строился год. При планировке здания были учтены пожелания обоих супругов. Вот почему особняк в несколько этажей имеет множество комнат.
На минус первом этаже расположились винная комната с подсветкой, гардеробная, салон красоты и помещение для массажа.
На второй этаж ведет винтовая лестница из мрамора. Там находятся спальня Орловой, комната дочки и просторный кинотеатр на 8 персон.
Также на территории особняка расположены баня и гараж.
Ольга решила сохранить интригу и не раскрывать, во сколько ей обошлось строительство дома. По информации источника, речь идет о десятках млн рублей.
Ранее телеведущая Ольга Орлова сообщила, что не считает Ксению Бородину жестким человеком.