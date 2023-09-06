Ольга Орлова показала роскошный особняк с кинотеатром за десятки млн рублей. Об этом сообщает «7Дней.Ru» со ссылкой на личный блог телеведущей.

Ольга и ее избранник готовятся к переезду в новый дом, который строился год. При планировке здания были учтены пожелания обоих супругов. Вот почему особняк в несколько этажей имеет множество комнат.

На минус первом этаже расположились винная комната с подсветкой, гардеробная, салон красоты и помещение для массажа.

На второй этаж ведет винтовая лестница из мрамора. Там находятся спальня Орловой, комната дочки и просторный кинотеатр на 8 персон.