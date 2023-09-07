«Случаются кризисы»: Юлианна Караулова сообщила о трудностях в воспитании ребенка

Юлианна Караулова рассказала о сложностях в воспитании двухлетнего сына, об этом сообщает mk.ru.

Финалистка «Фабрики звезд-5» замужем за саундпродюсером Андреем Черным, в браке у них родился сын Александр. Мальчику недавно исполнилось два года. Журналисты расспросили певицу о том, с какими трудностями она сталкивается во время воспитания ребенка.

«Ну, временами бывает сложно, как и у всех мам случаются кризисы. Сейчас у нас кризис двух лет. Но мы справляемся — у нас просто нет выбора. Слава богу, есть помощники», — рассказала знаменитость.

По словам Карауловой, у ее сына бывают истерики, если ему что-то не нравится, но к ним она уже привыкла. Певица признается, что маленький Саша уже начал выговаривать слова — в основном он повторяет за родителями, поэтому они стараются лишний раз при ребенке не материться.

«Нам нужно тщательно следить за тем, что ты говоришь, особенно не материться при ребенке. Пока нам удавалось. Даже когда я сломала палец, это было при ребенке, я сдержалась», — призналась Караулова.

Несмотря на юный возраст сына, родители уже отдали его на плавание в бассейн, а скоро мальчика отправят в развивающие кружки.

Ранее мы писали о том, что Юлианна Караулова рассказала о преследователе. По словам певицы, ей пришлось написать несколько заявлений в полицию, чтобы неадекватный поклонник перестал за ней следить.