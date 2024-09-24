«Мечтаю встретить такого, как ты»: объявившая о романе Ксения Бородина публично обратилась к чужому мужу

Накануне экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова поздравила мужа, бизнесмена Валерия Маслова, с днем рождения. Певица устроила имениннику сюрприз и пригласила к ним домой близких друзей, среди которых была и телеведущая Ксения Бородина. Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» обратилась к супругу подруги, заявив, что он является идеалом мужчины. Знаменитость поделилась кадрами с торжества в соцсети.

Ксения Бородина прибыла на праздник вместе с возлюбленным, участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым. Телеведущая произнесла тост, в котором призналась, что семья Ольги Орловой является для нее примером идеального союза. Экс-ведущая «Дома-2» обратилась к супругу певицы и заявила, что всегда мечтала о таком мужчине.

«Много раз я тебя приводила в пример, говорила о том, что мечтаю встретить такого же человека, как ты. Потому что в тебе сочетается все: ум, мудрость, благородство. И ты действительно такой. Ты несешь свет, излучаешь доброту», — высказалась Ксения Бородина.

Николай Сердюков, который в этот момент находился рядом с телеведущей, также поздравил Валерия Маслова и пожелал ему успехов.

Напомним, летом Ксения Бородина рассекретила свой новый роман с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым. Пара активно публикует в Сети совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения. Недавно знаменитость впервые вышла в свет с избранником и ответила, когда свадьба.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина отреагировала на слухи о ссоре с Ольгой Орловой.