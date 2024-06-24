Орлова отреагировала на обвинения, что прибегла к помощи суррогатного материнства

В рамках рубрики «Вопрос – ответ» поклонники потребовали от звезды доказательства беременности. В ответ Орлова разместила снимок в купальнике, сделанный во время беременности, и отметила, что по фото и так можно понять, что она действительно в положении.

«Я вот не понимаю, чего людям спокойно не спится?! Всё им покажи! У меня даже был пост с этой фоткой. Ну неужели не видно, что живот настоящий? Я уже молчу про сиси вдвое больше», — написала артистка.

Телеведущая также в шутку порекомендовала любопытным недоброжелателям отправиться в роддом, где она рожала, пообщаться с персоналом и провести расследование.

Напомним, Ольга Орлова 6 февраля 2023 года родила дочь от своего мужа по имени Валерий. Многие пользователи соцсетей усомнились в том, что исполнительница сама вынашивала наследницу, хотя она публиковала фото с округлившимся животом и показывала свою изменившуюся фигуру.

Ранее певица Ольга Бузова определила пол четвертого ребенка блогера Марии Погребняк.