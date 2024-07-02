Наталия Гулькина подала в суд на Маргариту Суханкину за фразу «слаба на передок»: требует почти 6 млн рублей

Певица Наталия Гулькина подала в суд на артистку Маргариту Суханкину, которая в одном из интервью назвала ее женщиной «слабой на передок». Вокалистка считает, что заявления коллеги порочат ее честь и достоинство, поэтому она требует компенсацию морального вреда в размере 5 920 080 рублей – по 10 рублей за каждый просмотр видео. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, Гулькина обратила внимание на то, что Суханкина сделала акцент на ее любвеобильности и желании связываться с мужчинами младше себя. Кроме того, она говорила о ее отношениях с женатыми. Все это не понравилось Наталии, поэтому она и подала иск.

Портал связался с Маргаритой Суханкиной и попросил ее прокомментировать скандал. Она заявила, что о намерении коллеги взыскать с нее деньги ей известно. Сейчас певица не планирует ничего делать, так как предпочитает ждать.

«Раз Наталия захотела предать огласке свое бурное прошлое, так тому и быть. Она же опытный человек, прекрасно понимает, что внимание прессы будет направлено на судебный процесс, все фразы будут «мусолиться», интервью пересмотрят и перечитают еще миллионы», - отметила Маргарита.

Также артистка призналась, что думала подать ответный иск на сумму 10 млн рублей. Но она не хочет тратить время на разбирательства.

Ранее певица Светлана Разина рассказала, как над ней издевалась Маргарита Суханкина.