Ольга Кузьмина встретилась с уехавшей из России подругой по сериалу «Кухня»

Ольга Кузьмина воссоединилась с близкой подругой спустя несколько лет.

Актриса вместе с Риной Гришиной снимались вместе в сериале «Кухня». Они впервые увиделись после трехлетней разлуки: Гришина покинула Россию в 2022 году, переехав в Европу, она не приезжала на домой.

Актрисам приходилось поддерживать теплые отношения только на расстоянии. Долгожданная встреча состоялась в Венгрии, куда Кузьмина отправилась в путешествие вместе с мужем, ведущим Евгением Апанасевичем.

«Дружба, проверенная годами и расстоянием! Мы встретились! Мы рядом! Мы в Будапеште! Отвлеклась на минутку от наших активных разговоров, чтобы поделиться с вами этой новостью и оставить несколько ностальгических фоток», — поделилась Кузьмина.

В Венгрии актрисы путешествуют вместе со своими мужьями, гуляют по Будапешту, изучают местные достопримечательности и в шутку пытаются преодолеть языковой барьер.

Напомним, что в 2020 году Рина вышла замуж за румынского режиссера Алекса Настою. Их знакомство произошло на кинофестивале в Румынии и оказалось судьбоносным: сначала Алекс предложил ей роль в своем проекте, а вскоре их отношения переросли в роман, который в итоге привёл пару в ЗАГС.

Первое время супруги жили на две страны, затем Алекс переехал в Россию, но в 2022 году они окончательно перебрались в Румынию.

