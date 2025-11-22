«Развернусь и уйду»: Александр Розенбаум заговорил о завершении карьеры

Александр Розенбаум заговорил о завершении карьеры. Подробности приводит Пятый канал.

Народный артист России признался, что гастрольная жизнь с возрастом дается ему все труднее, однако уходить со сцены он не собирается до тех пор, пока его творчество действительно нужно публике.

В 74 года музыкант по-прежнему собирает полные залы, а его песни остаются народными хитами. На фестивале «Ээхх, разгуляй!» артист откровенно рассказал, как оценивает свое будущее в профессии.

«Сложноватее, чем в 30 лет, конечно. Помогает любовь к зрителю, обязанности перед зрителем, если люди мне доверяют. Как только я увижу непонимание или нежелание меня слышать и видеть, поверьте, на следующий же день я развернусь и уйду. Но пока зритель ходит с переаншлагами постоянными уже многие-многие годы, десятилетиями на мои концерты, и я чувствую в себе силы… Значит, у нас любовь со зрителем!» — отметил Розенбаум.

Артист напомнил, что за свою карьеру получил множество наград и званий: в 2001 году ему присвоили звание народного артиста РФ, он является полковником медицинской службы в отставке, награжден медалью «Ветеран Вооружённых сил СССР», орденами Почёта и «За заслуги перед Отечеством II степени», а также премиями ФСБ и Минобороны РФ в сфере культуры.

