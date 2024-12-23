Ольга Кабо стала жертвой сталкинга

Известная актриса Ольга Кабо призналась, что среди правоохранителей произошла утечка информации о том, что ее якобы преследует фанат, ранее судимый бывший зампред парламента Омской области. Ее слова приводит 360.ru.

«К сожалению, в курсе этой истории были правоохранительные органы. Я не давала никакого интервью, просто меня обманули и слили информацию», — поделилась знаменитость.

Кроме того, Кабо не подтвердила слухи о сталкере, которые «гуляли» в Сети, и отказалась комментировать ситуацию.

«На данный момент я ни о чем не говорила и не собиралась говорить», — добавила она.

Ранее Ольга Кабо прокомментировала проблемы актрисы Агаты Муцениеце с детьми.

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