Опубликовано 23 декабря 2024, 15:521 мин.
Ольга Кабо стала жертвой сталкинга
Актриса Ольга Кабо назвала сообщения о ее преследовании сливом данных.
© Starface.ru
Известная актриса Ольга Кабо призналась, что среди правоохранителей произошла утечка информации о том, что ее якобы преследует фанат, ранее судимый бывший зампред парламента Омской области. Ее слова приводит 360.ru.
«К сожалению, в курсе этой истории были правоохранительные органы. Я не давала никакого интервью, просто меня обманули и слили информацию», — поделилась знаменитость.
Кроме того, Кабо не подтвердила слухи о сталкере, которые «гуляли» в Сети, и отказалась комментировать ситуацию.
«На данный момент я ни о чем не говорила и не собиралась говорить», — добавила она.
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