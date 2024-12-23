Никиту Михалкова оштрафовали на 300 рублей

Суд в Москве оштрафовал режиссера Никиту Михалкова на 300 рублей за не предоставленные в срок сведения о страховых взносах в Академию кинематографического и театрального искусства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Кинематографист был признан виновным в совершении административного правонарушения.

«Михалков не предоставил в срок, установленный законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном учете) в системе обязательного пенсионного страхования… отчет по форме ЕФС-1», — сказано в сообщении.

На заседание народный артист РСФСР не явился. Уточняется, что постановление было вынесено еще в ноябре, размер штрафа составил 300 рублей.

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