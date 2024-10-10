«Это очень горько»: Ольга Кабо прокомментировала проблемы Агаты Муцениеце с детьми

Актриса Агата Муцениеце, которая продолжает судиться с бывшим мужем Павлом Прилучным за то, чтобы их общие дети проживали с ней, рассказала о проблемах с сыном. По словам знаменитости, отец повлиял на ребенка, который остался жить с ним. Теперь телеведущая практически не видит Тимофея. О ситуации в семье Муцениеце высказалась Ольга Кабо.

Заслуженная артистка России играла с Агатой на одной сцене в спектакле «Эти свободные бабочки». Кабо очень сочувствует своей коллеге по цеху.

«Это очень горько, потому что Агата прекрасная мама! Замечательная актриса и прекрасная девочка», — высказалась она в разговоре с Voice.

Звезда сериала «Родком» также отметила, что не поддерживает связь с Агатой после окончания показов спектакля. Поэтому не знает обо всех деталях разбирательства.

Напомним, Агата Муцениеце уехала в отпуск, чтобы отдохнуть от судебных разбирательств. Знаменитость призналась, что боится отправлять дочь к отцу на время своей поездки. Несмотря на опасения, Мия все же приехала в дом к Павлу и Зепюр. Молодая жена Прилучного показала, как девочка играет со сводным братом.