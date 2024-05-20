Ольга Бузова рассказала, сколько зарабатывала на «Доме-2»

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что получала 2,5 тысячи в начале карьеры на «Доме-2». Знаменитость поделилась откровением в эфире «Шоу Воли».

Весной 2024 года Бузова отметила 20 лет работы на ТВ. В честь этого события она устроила праздник и дала интервью Павлу Воле, в котором рассказала о своем пути.

Когда Ольге было 19 лет, участники шоу «Дом-2» устроили концерт в «Олимпийском» на 20 тысяч человек. Тогда Бузовой платили 2500. Также певица уточнила, что подрабатывала моделью за 3 тысячи.

Ранее журналистка Алена Жигалова защитила Ольгу Бузову после критики Полины Гагариной. Напомним, что в недавнем интервью Полина раскритиковала вокальные данные Ольги. Алена отметила, что на эстраде есть много артистов, выделяющихся не талантом, а харизмой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ольга Бузова примерила образ 20-летней давности из «Дома-2» и парик блондинки.