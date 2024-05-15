«Такой вы меня узнали»: Бузова примерила образ 20-летней давности из «Дома-2»

Певица и телеведущая Ольга Бузова примерила образ 20-летней давности из «Дома-2». Она заявила, что именно такой ее узнала вся страна. Звезда также надела парик со светлыми волосами, став на время блондинкой. Ее образ запечатлел корреспондент сайта «Страсти».

Коллеги, друзья и журналисты собрались 15 мая на мероприятии в честь 20-летия Ольги Бузовой на ТВ. Исполнительница побеседовала с представителями СМИ и обещала презентовать новый трек, а также клип.

Фанаты гадали, в чем будет одна из самых эффектных исполнительниц шоу-бизнеса. Она любит выбирать наряды, многие из которых становились провокационными. Но в этот раз она была одета скромнее, чем обычно. Дело в том, что Бузова хотела повторить образ 20-летней давности.

Ольга позировала с длинными светлыми волосами, в розовом наряде с джинсовой курткой и спортивных брюках. В руках она держала плюшевого мишку. В таком же виде много лет назад 18-летняя девочка из Санкт-Петербурга приехала покорять Москву и ТВ.

«Такой вы меня узнали», – заявила Ольга.