«Абсолютно все надуманное»: Татьяна Буланова высказалась о многомиллионных долгах мужа

В прошлом году Татьяна Буланова вышла замуж третий раз. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который младше артистки на 19 лет. Певица постоянно хвалит избранника и говорит о нем только хорошее. Но выяснилось, что у него есть долги почти на 11 млн рублей. Исполнительница хита «Ясный мой свет» опровергает информацию о финансовых трудностях в семье.

Когда Татьяна вышла замуж за молодого избранника, фанаты предположили, что он связал себя узами брака с певицей из корыстных побуждений. На днях появилась информация, что за Рудневым только на одном сайте судебных приставов значится сумма взыскания в почти 11 миллионов рублей.

Одна из фирм Валерия сейчас проходит процедуру ликвидации. При этом он перестал оплачивать банковские займы и налоги три года назад, задолго до свадьбы с Татьяной.

Однако заслуженная артистка России всячески выгораживает супруга и опровергает слухи о финансовых трудностях в семье.

«То, что у Валеры, — это абсолютно все надуманное. Это из прошлого, из прошлой жизни его хвосты, которые просто даже не долги, а поручительство какое-то», — цитирует звезду Пятый канал.

Недавно знаменитость призналась, что купила дорогую обувь. Она приобрела ее в кредит.