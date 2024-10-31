Лерчек пожаловалась на шоу «Звезды в джунглях» и получила ответ от Ольги Бузовой

Певица и ведущая скандального реалити-шоу «Звезды в джунглях» Ольга Бузова ответила блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), заявившей, что ее разозлило испытание с ползающими по телу тараканами.

«Почему нельзя было заклеить там тейпом? Это так легко было сделать. Чувствую себя изнасилованной!» — заявила Лерчек после испытания и расплакалась.

Однако, по мнению Бузовой, истерика с Ларчек случилась вовсе не из-за испытания с тараканами, а из-за того, что блогер не смогла ответить на простые вопросы из школьной программы.

«На одном из испытаний Валерия Чекалина очень сильно расстроилась, что не смогла правильно ответить на вопросы о первой женщине-космонавте, о том, что такое биссектриса и северное сияние», - приводит Kp.ru слова Ольги.

При этом Бузова подчеркнула, что не осуждает блогершу, так как многие не вспомнят, что учили в школе.

«Валерия восприняла это болезненно и решила перенаправить фокус внимания своей аудитории на то, что ее поставили в тяжелые, чуть ли не сопряженные с опасностью для здоровья условия», - заключила Ольга.

Ранее Ольга Бузова вновь намекнула поклонникам, что беременна. Она опубликовала кадры в шелковом пеньюаре, на которых пользователи разглядели у нее округлившийся живот.