Ольга Бузова попала в нелепую ситуацию на красной дорожке из-за стилиста Ксении Бородиной

Ольга Бузова попала в нелепую ситуацию на красной дорожке ММКФ из-за стилиста Ксении Бородиной. Об этом сообщает Kp.ru.

Исполнительница хита «Мало половин» появилась на открытии Московского международного кинофестиваля в кинотеатре «Россия». Для выхода в свет Бузова выбрала необычный наряд, который некоторые поклонники назвали «мешком для мусора».

Пока артистка позировала на красной дорожке, к ней подошел помощник Ксении Бородиной Алеко Надирян. Он предстал перед камерами в черном плаще, смокинге и с тростью в руке.

«Гена, убери Гарри Поттера оттуда!» – заявил один из репортеров.

После этого Ольгу Бузову сразу попросили подвинуться, чтобы освободить место стилисту Бородиной.

На открытии ММКФ появилась и бывшая жена Павла Прилучного. Агата Муцениеце опубликовала в соцсетях видео, где она по дороге на мероприятие говорит о расставании с телеведущим Иваном Чуйкиным. Актриса отметила, что ей «тяжело» с новым возлюбленным, поэтому его надо срочно «бросать».

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