«Его надо бросить»: Агата Муцениеце объявила о расставании с новым возлюбленным

Актриса Агата Муцениеце в последнее время все чаще провоцирует слухи об отношениях с телеведущим Иваном Чуйковым. Однако теперь звезда сериала «Закрытая школа» заговорила о расставании с новым «возлюбленным».

Агату Муцениеце и Ивана Чуйкова уже давно подозревают в романе. Все началось с того, что актриса публиковала совместные романтичные фото с телеведущим. Затем знаменитости посетили вместе показ новой постановки в театре Crave, а накануне пара появилась на красной дорожке Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Однако накануне Агата Муценице намекнула на расставание с Иваном Чуйковым. В личном блоге актриса опубликовала шуточное видео, на котором она по дороге на ММКФ заявила, что с телеведущим «тяжело» и его «надо бросать». По словам артистки, она разочаровалась в новом избраннике, а особенно — в его таланте.

«Тяжело с ним очень, потому что это невозможно… Но его надо бросить, я считаю. Он плохой актер, его надо бросать», — сказала Агата Муцениеце.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце пришла на открытие Московского международного кинофестиваля вместе с Иваном Чуйковым. Артисты держались за руки, телеведущий обнимал актрису за талию.

Для мероприятия Агата Муценице выбрала черное платье от Валентина Юдашкина с пышным низом и длинным шлейфом. Иван Чуйков поддерживал спутнице подол наряда. Как сообщал источник, «можно считать, что артисты подтвердили отношения».