«Каждую девушку знакомить не надо»: как жена Евгения Алдонина относится к его дочке от Началовой

Жена Евгения Алдонина Ольга рассказала о знакомстве с его дочкой от Юлии Началовой. В эфире шоу «Секрет на миллион» футболист отметил, что 17-летняя Вера отлично ладит с его новой супругой.

Евгений Алдонин заявил, что развод с Началовой был для него настоящим ударом. Он тяжело переживал расставание с певицей, однако спустя время все же смог обрести счастье с другой женщиной. Несмотря на новый брак, Алдонин продолжал принимать участие в жизни дочки от Юлии Началовой Веры.

Так, звездная наследница отмечает, что отец всегда был с ней на связи: она в любой момент могла встретиться с ним или попросить о помощи. Когда Юлии Началовой не стало, Евгений Алдонин переживал горе вместе с Верой. Он делал все, чтобы дочь вошла в его новую семью.

Ольга и Вера быстро нашли общий язык. Они поддерживают дружеские отношения и даже вместе ездят отдыхать. К тому же Вера прекрасно относится к младшим детям Алдонина.

«Каждую девушку знакомить со своей дочкой не надо», – прокомментировала жена спортсмена.

В свою очередь, Евгений Алдонин очень рад такому исходу событий. По его словам, он и не сомневался, что Вера и Ольга поладят.

Супружеская пара во всем поддерживает дочь Началовой, в том числе в занятиях музыкой. Они уверены, что у Веры есть талант. Об этом говорит и крестная девушки Лариса Долина.

«Я вижу и чувствую в тебе потенциал, мы можем многого достичь вместе», – заявила артистка.

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