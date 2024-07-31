В Париже полицейские едва не арестовали группу «Мираж» и Никиту Джигурду. Об этом сообщает Газета.Ru.

Во время съемок клипа на песню «Не поможет эта ночь», которые проходили в Париже, музыканты группы «Мираж» и Никита Джигурда напугали местных жителей. По рассказу директора коллектива Алексея Горбашова, во время съемок не обошлось без курьезов. В какой-то момент огромный лимузин, который они арендовали, заглох на одной из улиц Парижа.

«Мы пили шампанское, танцевали и пели. До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которым не повезло (или повезло) оказаться в тот вечер в районе „Мулен Руж“. Чудо, что вызванная полиция не забрала нас в участок», — рассказал он.

В клипе Никита Джигурда исполнил рэп-партии. Отметим, что съемки прошли еще три года назад.

Ранее мы писали о том, что Маргарита Суханкина раскритиковала вокальные данные солистки «Миража» Болдышевой.