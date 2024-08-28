Ольга Бузова опубликовала фото в купальнике на фоне слухов о беременности
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Российская певица и телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала фигуру в купальнике на фоне слухов о беременности. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
38-летняя исполнительница сфотографировалась в розовом слитном купальнике и черных солнцезащитных очках. Знаменитость заплела косы и воздержалась от макияжа. Бузова была запечатлена на палубе катера в Москве.
«Лето — это маленькая жизнь», — подписала публикацию Бузова.
Напомним, Ольга Бузова намекнула на беременность во время модного показа в рамках UF LAB в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме. В разговоре с журналистами артистка заявила, что пиарщик «убьет» ее за такие слова.
Ранее бывшего возлюбленного Ольги Бузовой обвинили в краже 11 млн рублей.
Также сообщалось, что Ольга Бузова призналась, что отдает гонорары с концертов на строительство церкви.