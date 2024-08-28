НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 августа 2024, 12:48
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Ольга Бузова опубликовала фото в купальнике на фоне слухов о беременности

Певица Бузова продемонстрировала фигуру в купальнике после слухов о беременности.
Ольга Бузова опубликовала фото в купальнике на фоне слухов о беременности

© Starface.ru

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала фигуру в купальнике на фоне слухов о беременности. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Ольга Бузова опубликовала фото в купальнике на фоне слухов о беременности

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

38-летняя исполнительница сфотографировалась в розовом слитном купальнике и черных солнцезащитных очках. Знаменитость заплела косы и воздержалась от макияжа. Бузова была запечатлена на палубе катера в Москве.

«Лето — это маленькая жизнь», — подписала публикацию Бузова.

Напомним, Ольга Бузова намекнула на беременность во время модного показа в рамках UF LAB в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме. В разговоре с журналистами артистка заявила, что пиарщик «убьет» ее за такие слова.

Ранее бывшего возлюбленного Ольги Бузовой обвинили в краже 11 млн рублей.

Также сообщалось, что Ольга Бузова призналась, что отдает гонорары с концертов на строительство церкви.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Ольга Бузова
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