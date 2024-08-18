«Там я буду венчаться и крестить детей»: Ольга Бузова тратит гонорары с концертов на строительство церкви

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что тратит гонорары с концертов на благотворительность. Деньги звезды уходят на строительство храма в Новой Адыгее.

Бузова рассказала о добром деле в социальных сетях. По словам Ольги, она долго думала над тем, освещать эту тему или нет. В итоге певица решила, что ее история, возможно, станет примером для других соотечественников.

Звезда выделяет деньги на строительство храма в течение нескольких лет. Там Бузова намерена в будущем обвенчаться и крестить детей.

«Делать добро — это не только мыслить по-доброму, но и совершать благие поступки. Вы уже знаете, что я помогаю строить храм в Новой Адыгее несколько лет. Я продолжаю это делать. Там я буду венчаться и крестить детей», — заявила певица.

Ранее звезду раскритиковали и осудили за фотографию с бокалом вина. Пользователи отметили, что она часто позирует с алкоголем.