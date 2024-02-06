Олеся Судзиловская отреагировала на получение звания заслуженной артистки РФ

Олеся Судзиловская рассказала о шоке от получения звания заслуженной артистки РФ. Об этом сообщает издание Газета.Ru.

5 февраля 2024 года президент РФ присудил звание заслуженного артиста Олесе Судзиловской. Как выяснилось, актриса узнала о радостной новости во время репетиции. По словам Олеси, в тот момент у нее «телефон начал сходить с ума», и «шквалом посыпались сообщения». Узнав о присуждении звания, знаменитость долго находилась в состоянии шока и восторга.

«Особенно трогает, что в такое сложнейшее время для страны президент находит время, чтобы отметить россиян за заслуги», — высказалась Олеся.

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