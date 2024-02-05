Иллюзионист Амаяк Акопян получил звание заслуженного артиста России, об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Фокусник Амаяк Акопян удостоен звания заслуженного артиста России. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание Заслуженный артист Российской Федерации Акопяну Амаяку Арутюновичу — артисту оригинального жанра Федерального государственного бюджетного учреждения культуры „Росконцерт“», — написано в документе.

Кроме Акопяна звания удостоились актриса Олеся Судзиловская и худрук ансамбля «Урал» Светлана Лукина.

Амаяк Акопян — сын циркового фокусника, народного артиста СССР Арутюна Акопяна. Он пошел по стопам отца и тоже стал иллюзионистом. Недавно фокусник жаловался на отсутствие заработка и маленькую пенсию — 23 тысячи рублей. По словам Акопяна, ему не хватает денег даже на лекарства.

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