«Я и дети любим его, и нам его не хватает»: Зудина вспомнила покойного мужа на похоронах Мирошниченко

Актриса Марина Зудина посетила прощание с коллегой Ириной Мирошниченко и произнесла со сцены театра трогательную речь, заставившую растрогаться всех собравшихся. Она не только рассказала об уважении к почившей, но и попросила ее связаться на небесах с покойным мужем Олегом Табаковым, чтобы передать ему слова любви.

Зудина верит, что все ушедшие из жизни встречаются на том свете, именно поэтому она обратилась к Ирине Петровне и попросила ее найти там ее супруга. Режиссера не стало еще в 2018 году.

«Я уверена, что вы встретитесь с Олегом Павловичем. Передайте ему, пожалуйста, что я и дети очень любим его, и нам его очень не хватает. Теперь нам не будет хватать и вас», - передает слова артистки издание StarHit.

В своей речи Марина также призналась, что всегда считала Ирину Мирошниченко примером для подражания. Причем поражала актриса поклонников и коллег не только своей игрой, но и внешним видом. Например, мама Зудиной всегда хотела себе такую же прическу как у скончавшейся звезды советского кино.

Сама же Марина Зудина после смерти Ирины Петровны сильно сожалеет, что многое не успела ей сказать. Она поделилась, что всегда могла ей позвонить, но не делала этого. На прощании она попросила за это прощения у актрисы со слезами на глазах.

Ранее стало известно, что на прощании с Ириной Мирошниченко певец Лев Лещенко захотел встать на колени возле ее гроба.