Олег Меньшиков поделился снимками из Италии и получил реакцию Аллы Пугачевой. Певица прокомментировала новые фото актера в соцсети.

Олег Меньшиков вместе с супругой проводит отпуск в Италии. Семья остановилась в северном регионе страны, где находится озеро Комо. В личном блоге актер показал дом, в котором они проживают, и чем занимается на отдыхе. Супруга Олега запечатлела его плавающим в бассейне, а затем читающим книгу в саду.

«Привет с озера Комо. Операторская работа и режиссура — моя супруга Анастасия», — лаконично высказался Меньшиков.