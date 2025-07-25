НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 июля 2025, 10:22
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Олег Меньшиков поделился снимками из Италии и получил реакцию Аллы Пугачевой

Олег Меньшиков поделился снимками из Италии и получил реакцию Аллы Пугачевой

© Starface.ru

Олег Меньшиков поделился снимками из Италии и получил реакцию Аллы Пугачевой. Певица прокомментировала новые фото актера в соцсети.

Олег Меньшиков вместе с супругой проводит отпуск в Италии. Семья остановилась в северном регионе страны, где находится озеро Комо. В личном блоге актер показал дом, в котором они проживают, и чем занимается на отдыхе. Супруга Олега запечатлела его плавающим в бассейне, а затем читающим книгу в саду.

«Привет с озера Комо. Операторская работа и режиссура — моя супруга Анастасия», — лаконично высказался Меньшиков.

Олег Меньшиков поделился снимками из Италии и получил реакцию Аллы Пугачевой

© Скриншот видео, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Подписчики актера с восторгом отреагировали на публикацию. Новые снимки Олега прокомментировала и Алла Пугачева.

«Кайф!» — эмоционально написала она.

Меньшиков ответил артистке, отправив смайлик в виде сердечка.

Ранее сообщалось, что элитное жилье Аллы Пугачевой на Кипре оказалось под угрозой из-за бушующего пожара. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Михаил Ефремов съехал от пятой жены Софьи Кругликовой после сообщений о разводе.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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