SHAMAN и Олег Газманов предложили создать сборник патриотических песен для школы

Олег Газманов и Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN предложили создать сборник патриотических песен для изучения в школах на уроках музыки. Артисты стали участниками заседания комитета Госдумы по культуре.

С соответствующей инициативой певцы уже обратились к министерству просвещения.

«Песни должны напоминать детям о том, насколько прекрасна и сильна наша страна. А также — что просторы нашей Родины никому не давали покоя и не дают до сих пор», — приводит портал «Южный федеральный» слова SHAMAN.

Известно, что сборник планируют назвать «Родная песня». При этом пока не уточняется, какие именно композиции могут войти в него.

Ранее Олег Газманов заявил, что благодаря 32-летнему Ярославу Дронову удалось сделать так, что петь со сцены «Я русский» стало гордостью. Он подчеркнул, что SHAMAN исполняет песни, которые нужны и полезны стране в настоящее время.