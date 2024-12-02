«Я не коза, чтобы вам нравиться»: фаворитка Киркорова поскандалила с Самойловой в эфире шоу

28-летняя певица Марго поскандалила с моделью Оксаной Самойловой в эфире шоу «Звездные танцы». Артистка была возмущена критикой своего номера.

В новом выпуске шоу самое слабое выступление было у Маргариты Овсянниковой и Антона Пануфника. Участники признались, что выучили танец всего за пару часов, но судьи не оценили их старания. Так, Егору Дружинину показалось, что певица захватила лидерство в паре и «перетанцевала своего учителя». Но с самой резкой критикой выступила Оксана Самойлова, заявив, что номер ее не зацепил.

«Я не представляю, что я на сцене, и меня судит какая-то Самойлова или какой-то Джиган, которые вообще ничего не понимают в танцах, но буду судить со стороны зрителя. Для меня весь ваш танец был каким-то тяжелым. Поддержки были тяжелыми. Я не хочу это говорить, но это то, что я увидела», — высказалась модель.

Фаворитка Филиппа Киркорова остро отреагировала на критику, припомнив, что супруг Оксаны тоже не оценил ее номер.

«Такое ощущение, что вы с Джиганом сговорились. Я понимаю, что я не коза, чтобы вам нравиться», — заявила Марго.

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