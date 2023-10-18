Олег Газманов раскрыл свое отношение к певцу SHAMAN

Певец SHAMAN станет одним из гостей юбилейного концерта Олега Газманова «55 лет на сцене». Артист рассказал о своем отношении к молодому исполнителю.

Газманов отметил, что у него нет ревности к успехам молодого исполнителя, который в этом году занял первое место в списке популярных артистов по опросу ВЦИОМ. Предыдущие два года лидером этого рейтинга был как раз Газманов-старший.

«Я очень рад за него, за то, что он сейчас является примером для огромного количества молодых и начинающих артистов, — цитирует певца РИА Новости. — Вот смотрите — он спел песни, которые нужны сейчас людям».

Газманов отметил, что неправильно, когда два раза подряд лучшим певцом становится 72-летний артист. По его словам, нужно давать дорогу молодым исполнителям, чьи песни сейчас нужны людям.

Юбилейный концерт Газманова пройдет в «Крокус Сити Холл». В программе запланировано участие симфонического оркестра, танцоров балета и сына Родиона Газманова.

Ранее Газманов высказался о Пугачевой, назвавшей россиян холопами и рабами.

Также артист признался, что у него есть недвижимость за рубежом. Исполнитель рассказал, что сейчас его недвижимость находится в «замороженном» состоянии, поскольку его не пускают в страны Евросоюза, однако его это не расстраивает. Газманов назвал это сопутствующими потерями.