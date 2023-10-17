Народный артист России Олег Газманов заявил о наличии квартир в Латвии и Италии

Певец, народный артист России Олег Газманов рассказал, что у него есть квартиры за рубежом. Они находятся в Латвии и Италии.

Исполнитель рассказал, что сейчас его недвижимость находится в «замороженном» состоянии, поскольку его не пускают в страны Евросоюза, однако его это не расстраивает. Газманов назвал это сопутствующими потерями.

«Я не думаю, возвращать их или нет, они заморожены. А то, что я кавалер всех санкций, меня это очень радует. Если наши, в кавычках, «западные партнеры» видят угрозу, значит я полезен своей стране», — рассказал артист в беседе с News.ru на встрече, приуроченной к 55-летию его творческой деятельности.

Певец не планирует прекращать работу над новыми песнями. Он заявил, что не собирается покидать Россию, чтобы вернуть недвижимость и получить возможность путешествовать по Европе.

По словам артиста, главное, что его «пускают в Пензу, Белгород, Санкт-Петербург», поскольку он всегда писал и собирается писать для своей страны.

Ранее сын артиста Родион Газманов сообщил о проблемах с концертами. С 19 по 22 октября Родион должен был выступить в четырех городах Урала: Первоуральске, Красноуфимске, Асбесте и Сысерти. Однако, как рассказал певец в соцсетях, концерты пришлось отменить. О причинах Газманов-младший не рассказал.