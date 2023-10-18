«Дикость»: Газманов высказался о Пугачевой, назвавшей россиян холопами и рабами

Певец Олег Газманов отреагировал на слова коллеги Аллы Пугачевой о том, что россияне «были холопами, а стали рабами». Артист с ней не согласился и вовсе назвал это высказывание дикостью.

Напомним, что Примадонна покинула Родину еще год назад. Она вернулась прошлой осенью, забрала документы детей из гимназии и улетела в Израиль к мужу. Но перед тем, как окончательно эмигрировать, она успела опубликовать весьма скандальный пост в социальной сети, в котором нелестно отозвалась о своей стране и народе в целом. Их ей не могут простить до сих пор и время от времени припоминают.

Так, сильный негативный эффект слова артистки произвели и на Газманова. Он подчеркнул, что в принципе не понимает коллег, которые предпочли уехать, но при этом продолжить поливать Россию грязью уже за рубежом.

«Сказать, что это страна рабов – дикость», - цитирует слова певца издание «Утро.ru».

Отметим, что на самого Олега сразу несколько стран наложили санкции, но его это совершенно не огорчает. Он признался, что ему не важно, что его не пускают в ту же Европу, главное, чтобы его ждали в Пензе, Белгороде и Санкт-Петербурге.

Ранее Олег Газманов рассказал, что на первом концерте он заработал 60 рублей.