Олег Газманов прокомментировал идею включить его песни в школьную программу

Народный артист РФ Олег Газманов высказался об идее включить его песни в школьную программу. Его слова приводит телеканал «360».

«Если мои песни и особенно мои стихи из песен будут в школьных программах, то для меня это, конечно, будет большой честью и признанием», — признался музыкант.

Артист отметил, что нередко встречает на своих выступлениях молодых людей и детей, которые знают его песни наизусть. Исполнитель также подчеркнул, что по-прежнему помнит песни своего детства, которые передавали любовь к Родине, добавив, что сейчас он ощущает нехватку в этом.

«Надеюсь, и мои песни и стихи будут полезны», — заключил он.

Ранее мы писали, что член Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов предложил внести песни Shaman, Олега Газманова и «Любэ» в школьную программу.

Также Газманов поделился историей создания первого детского хита «Люси».