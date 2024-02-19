Олег Газманов рассказал, как создал взрослую песню про любовь и переделал ее для шестилетнего сына

Певец Олег Газманов в рамках шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» сообщил, как создал первый детский хит «Люси». Изначально артист написал взрослую песню про любовь к девушке, но потом переделал ее под сына Родиона.

Историей создания трека Газманов поделился в эфире Детского радио.

Первоначально песня была посвящена девушке по имени Люси. Вторая версия знаменитой композиции появилась, когда у певца заболели связки – он подумал, что не сможет выступать.

«Песня была для взрослых. Но, когда я уже хотел ее показывать, у меня неожиданно заболели связки. Я думал, что вообще не смогу больше петь. В то же время Родион, ему тогда было 6 лет, все мои песни пел прекрасно… Я решил переделать слова и получилась такая вот детская песня», - привел Газманов историю рождения хита.

Исполнитель признался, что не любит, когда дети поют взрослые песни. Однако в его жизни было так, что детские песни очень нравились взрослым и наоборот.

«А то, что пишу для взрослых, к примеру, одна из свежих моих песен «Вперёд, Россия», многие присылают в исполнении детей», - сказал Газманов в эфире Детского радио и отметил, что многие из них хотят петь о Родине.

Ранее сын Олега Газманова Родион высказался о творчестве певицы Аллы Пугачевой. Он считает, что ругать песни Примадонны нет смысла, так как под них «влюблялись, целовались, женились».