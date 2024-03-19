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И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 19 марта 2024, 12:45
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Минпросвещения готово дополнить уроки музыки песнями Shaman и Газманова

Российские школьники могут начать исполнять песни Shaman и Газманова на музыке.
Минпросвещения готово дополнить уроки музыки песнями Shaman и Газманова

© Freepik

Министерство просвещения России одобрило идею о включении патриотических песен в школьную программу. Предполагается, что ученики будут исполнять композиции о любви к Родине, написанные современными авторами, серди которых есть Олег Газманов и Shaman.

Причем обоих артистов россияне признали самыми патриотичными исполнителями в 2023 году. Таким образом, вероятность того, что они попадут в список композиций для уроков музыки, значительно высока, передает «Парламентская газета». Автор инициативы о включении треков современных авторов в школьную программу Сергей Колунов считает совершенно обоснованной эту идею.

«Мы четко понимаем, что Shaman, группа «Любэ», Олег Газманов и многие другие, любимые народом исполнители — те люди, чье творчество могут совершенно обоснованно изучать в школах. Это песни, наполненные любовью к Родине», — заявил депутат.

Ранее pаместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев спел вместе с рэпером ST. Они исполнили патриотическую композицию «Дай ему сил».

Источник фото:Freepik
Источник:«Парламентская газета»
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Олег Газманов
песни
школа