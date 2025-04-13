Олег Газманов экстренно эвакуировался из-за пожара в московской фотостудии

Олег Газманов экстренно эвакуировался после пожара в Москве. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

По данным издания, возгорание произошло в здании бывшего электрозавода. Газманов приехал на фотостудию, где должна была состояться съемка, приуроченная к Дню Победы.

Помощница артиста сообщила, что вся команда сумела оперативно эвакуироваться, благодаря чему никто не пострадал. Девушка успокоила, что Газманов хорошо себя чувствует, после случившегося он заехал домой, чтобы переодеться и поехать в другую фотостудию.

По словам певца, у него было плохое чутье, из-за чего не хотел сегодня ехать фотографироваться именно в день произошедшего.

«Наша команда чуть не погорела! Мы еле успели выскочить. Сегодня меня уговорили сделать фотосессию, на которую я, к слову, очень не хотел ехать в силу определенных причин. И как чувствовал! На студии, где должна была быть съемка, случился пожар. И это не метафора, не фигура речи. Огонь, дым, эвакуация. Команда еле успела выскочить!» — заявил Олег Михайлович.

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