Родион Газманов рассказал, как помог женщине защитить квартиру от мошенников. Об этом сообщает Пятый канал.

Сын Олега Газманова рассказал, что неоднократно сам сталкивался с аферистами. Так, в последний раз ему в мессенджерах написал якобы отец. Газманов-младший сразу понял, что с ним общаются мошенники — они неправильно написали его имя.

Сейчас Родион работает не только на сцене, но и в стенах Мосгордумы. Он рассказал, что недавно помог одной из пожилых жительниц своего района защитить квартиру.

«У женщины-инвалида мошенники пытаются отобрать квартиру. Ее, к сожалению, нет больше. Но ее несовершеннолетних тогда детей, сейчас им исполнилось 18, должны были выкинуть из квартиры. <…> Открыли уголовное дело. Наложили запрет на сделки с имуществом, и ребята сейчас живут в своей квартире», — рассказал певец и депутат.

Ранее мы писали о том, что Родион Газманов перенес операцию на руке.