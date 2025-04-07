73-летний певец Олег Газманов появился на концерте в Кремле с рассеченным лбом

73-летний певец Олег Газманов появился в Кремле с рассеченным лбом. Об этом сообщает mk.ru.

В Кремле состоялся юбилейный концерт Александра Буйнова, который посетили многие звезды, в том числе и Газманов. Олег вышел на красную дорожку и удивил прессу внешним видом: на лбу артиста был большой шрам. Его не смог скрыть даже плотный слой грима.

Газманов не стал раскрывать подробностей травмы, но уточнил, что избежал сотрясения мозга и серьезных последствий.

«Испытания некоторых спортивных гаджетов закончились вот так. Это нормально. Сотрясения нет», — высказался Олег.

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