Олег Басилашвили резко высказался в адрес нового фильма «Мастер и Маргарита»

Актер Олег Басилашвили раскритиковал новый фильм «Мастер и Маргарита». В беседе с изданием «Абзац» исполнитель роли Воланда в популярном сериале 2005 года выразил свое мнение по поводу новой экранизации романа Булгакова.

Басилашвили заявил, что фильм Михаила Локшина не имеет никакого отношения к роману Булгакова. Он отметил, что не смотрел новую версию «Мастера и Маргариты».

«Я предварительно прочел множество рецензий о том, как смонтирован этот фильм, как снят. Мне кажется, что это самостоятельное художественное произведение и оно уж точно не имеет никакого отношения к Михаилу Афанасьевичу Булгакову», – поделился мнением артист.

Звезда добавил, что не будет тратить свое время на просмотр данной картины.

Напомним, что многие поклонники полюбили Басилашвили в образе Воланда в многосерийном фильме Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». А 25 января этого года в кинотеатрах вышел новый фильм по роману Булгакова. Мнения зрителей и критиков разделились, но в прокате лента собрала уже огромную сумму.

Также стало известно, как исполнитель роли Мастера в сериале Бортко Галибин отреагировал на новую экранизацию «Мастера и Маргариты».

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